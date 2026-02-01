Handball-Bezirksoberliga: Holzheimer Reserve zieht mit 11:0-Lauf auf und davon
Handball-Bezirksoberliga
Holzheimer Reserve zieht mit 11:0-Lauf auf und davon
Im Kampf um den Verbleib in der Handball-Bezirksoberliga könnten heuer in einem ausgeglichenen Feld besonders viele Zähler nötig sein, um vier Konkurrenten hinter sich zu lassen. Daher gilt auch für Holzheims Reserve fleißig zu punkten.
Lesezeit 1 Minute
Zwei Punkte gegen die TSG Eddersheim, das Schlusslicht der Handball-Bezirksoberliga, waren für die zweite Garde des TuS Holzheim Pflicht und die Ardecker ließen beim souveränen 33:24 (17:7) am Diezer Wasserwäldchen auch nichts anbrennen.
Es war wichtig, sie nicht zu unterschätzen und von Beginn an Vollgas zu geben.