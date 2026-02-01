Handball-Bezirksoberliga
Holzheimer Reserve zieht mit 11:0-Lauf auf und davon
Im Kampf um den Verbleib in der Handball-Bezirksoberliga könnten heuer in einem ausgeglichenen Feld besonders viele Zähler nötig sein, um vier Konkurrenten hinter sich zu lassen. Daher gilt auch für Holzheims Reserve fleißig zu punkten.

Zwei Punkte gegen die TSG Eddersheim, das Schlusslicht der Handball-Bezirksoberliga, waren für die zweite Garde des TuS Holzheim Pflicht und die Ardecker ließen beim souveränen 33:24 (17:7) am Diezer Wasserwäldchen auch nichts anbrennen.
Es war wichtig, sie nicht zu unterschätzen und von Beginn an Vollgas zu geben.

