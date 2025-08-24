Die zweite Welle des TuS Holzheim hat das Vorbereitungsturnier am Diezer Wasserwäldchen für sich entschieden. Das Team von Trainer Johannes Schuster verwies in ihrem „Wohnzimmer“ den TV Bad Ems, die ambitionierte Reserve der HSG Goldstein/Schwanheim sowie die HSG Römerwall auf die Plätze. Der TuS Griesheim hatte seine Teilnahme aus personellen Gründen am Donnerstagabend abgesagt.

Schuster-Schützlinge schon früh am Morgen hellwach

„Wir sind nahezu in voller Besetzung angetreten und haben schönen Handball gezeigt“, war TuS-Trainer Johannes Schuster zufrieden mit dem Auftritt seiner Schützlinge, die schon gute Frühform bewiesen. Gleich zum Auftakt des Turniers rangen die Ardecker den TV Bad Ems, der mit einem gemischtem Kader nach Diez gekommen war, mit 22:18 nieder. Das war für den Bezirksoberligisten der Grundstein für den Turniersieg. „Wir haben mit Nicki Lazzaro auf der Spitze eine solide 5:1-Abwehr gestellt und schnell nach vorne gespielt“, so Schuster, dessen Team zur Halbzeitpause bereits mit 16:10 vorne lag und sich den Sieg trotz einer Aufholjagd der Kurstädter, die zwischenzeitlich auf drei Tore verkürzten, nicht mehr nehmen ließen. Die beiden anderen Kontrahenten HSG Goldstein/Schwanheim II (30:16) und die punktlose HSG Römerwall (25:10) schüttelten die Rot-Schwarzen danach ab wie lästige Fliegen. Den Reigen der Punktspiele beginnt der TuS am Samstag, 13. September, 20 Uhr, am Wiesbadener Schelmengraben bei der HSG Dotzheim/Schierstein II.

i Der Bad Emser Nachwuchsspieler Colin Feldenz (hier beim Torwurf gegen Römerwalls Keeper) sammlte wichtige Spielpraxis. Andreas Hergenhahn

„9.30 Uhr eigentlich keine Zeit ist, zu der man am Samstagmorgen Handball spielt.“ Martina Nolls Schützlinge kamen zu früher Stunde erst allmählich in Tritt.

Der TVBE, bei dem in Abwesenheit von dem beim Golf in Saarbrücken weilenden Andreas Klute am Spielfeldrand Martina Noll Regie führte, stand ganz klar klassisch der Test-Charakter im Vordergrund. „Wir haben abwechselnd zehn Minuten mit der Ersten und zehn Minuten mit der Zweiten gespielt und die A-Jugendlichen Jannis Dalkner und Colin Feldenz dazu gepackt, um ihnen Spielpraxis zu verschaffen“, sagte Noll, die sich über das gelungene Comeback des Linkshänders Maximilian Hrobarsch besonders freute. „Dieses Turnier war eine willkommene Trainingseinheit für uns, obwohl 9.30 Uhr eigentlich keine Zeit ist, zu der man am Samstagmorgen Handball spielt“, resümierte Noll, deren Schützlinge sich auf verschiedene gegnerische Deckungsvarianten einstellen musste und reichlich Erkenntnisse sammelte, die im demnächst beginnenden Liga-Alltag hilfreich sein dürften. Der „Ernst“ des Ballwerfer-Lebens beginnt für die Schwarz-Weißen bereits am kommenden Freitag um 20 Uhr in der Halle des Schulzentrums am Oberheckerweg mit dem Rheinlandpokal-Derby bei der HSG Horchheim/Oberlahnstein.

TuS Holzheim II: Lotz, Steckel – Ohl (5), Koch (5), Hölzer (1), Buß, Schnatz (6), Ferdinand (2), Lazzaro (3), Wolfgram (14), Grünewald (1), Wöltche (8), Höhn (8), Bühler (7), Jakobi (1), Friedrich (6).

TV Bad Ems: Schwerdt (2), T. Schaust, B. Dalkner, C. Noll – O. Noll (2), Feldenz (4), J. Dalkner (4), Junker (12), Sauerwein (7), S. Berges (8), Malte Müller (3), Schilbach, Hrobarsch (10), Kind (5), Boinski (3).