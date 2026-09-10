Der „Unterbau“ der Handballer des TuS Holzheim steht auf wackligen Beinen. Da das Personal-Tableau bei der ersten Welle überschaubar ist und die Ardecker keine A-Jugend stellen können, muss hier und da personell viel jongliert werden.
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Christian Weiner kehrt nach elf Jahren als Trainer an seine alte Wirkungsstätte zum TuS Holzheim zurück. Dorthin, wo er damals zuletzt die A-Jugend in der Oberliga trainierte und jetzt die 2. Mannschaft betreut. Die Jahrgänge 1995 bis 1997 begleitete Weiner über mehrere Jahre hinweg erfolgreich.