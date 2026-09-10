Äußerst dünne Personaldecke
Holzheimer Reserve hofft auf Rücktritte vom Rücktritt
Bela Biener, der hier energisch am Torwurf gehindert wird, ist einer der Grünschnäbel, die von Christian Weiner behutsam an den
Bela Biener, der hier energisch am Torwurf gehindert wird, ist einer der Grünschnäbel, die von Christian Weiner behutsam an den Handball der Erwachsenen herangeführt werden sollen.
Andreas Hergenhahn/Archiv. Andreas Hergenhahn

Der „Unterbau“ der Handballer des TuS Holzheim steht auf wackligen Beinen. Da das Personal-Tableau bei der ersten Welle überschaubar ist und die Ardecker keine A-Jugend stellen können, muss hier und da personell viel jongliert werden.

Lesezeit 2 Minuten
Christian Weiner kehrt nach elf Jahren als Trainer an seine alte Wirkungsstätte zum TuS Holzheim zurück. Dorthin, wo er damals zuletzt die A-Jugend in der Oberliga trainierte und jetzt die 2. Mannschaft betreut. Die Jahrgänge 1995 bis 1997 begleitete Weiner über mehrere Jahre hinweg erfolgreich.
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Handball Männer HessenSport