22 Fehlwürfe sind zu viel Holzheimer Reserve hat zu wenig Zielwasser getrunken Stefan Nink 18.01.2026, 13:58 Uhr

i Elias Ohl (links) machte mit der Holzheimer Zweiten gegen den Tabellnersten zwar kein schlechtes Spiel, aber im Angriff fehlte den Ardeckern die nötige Durchschlagskraft. Andreas Hergenhahn

Erhobenen Hauptes konnte die Reserve des TuS Holzheim nach der 20:28-Niederlage gegen Bezirksoberliga-Spitzenreiter TG Kastel vom Feld gehen. Die schwache Chancenverwertung der Ardecker hatte den Traum von einer Überraschung platzen lassen.

Für die zweite Handball-Welle des TuS Holzheim wäre beim Heimspiel der Bezirksoberliga mehr drin gewesen gegen den nach der Hinrunde verlustpunkfreien Spitzenreiter TG Kasel, wenn mehr Bälle drin gewesen wären im Kasten des Primus. So entführten die Schwarz-Grünen aus dem rechtsrheinischen Mainzer Stadtteil mit 28:20 (14:8) die beiden Punkte bei der Reserve von der Burg Ardeck, die in die Sporthalle nach Altendiez ausweichen musste.







