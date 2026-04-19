Handball-Oberliga Hessen Mitte Holzheimer präsentieren sich desolat nach Osterpause René Weiss 19.04.2026, 09:08 Uhr

i Recht konsterniert musste Trainer Dominik Jung (kniend) am Samstagabend die ernüchternde Abfuhr seiner Holzheimer in Kelkheim zur Kenntnis nehmen. Andreas Hergenhahn

Was war das denn? Dass das Gastspiel bei der zweiten Welle der TSG Münster der Kategorie „schwierige Hürde“ angehören würde, war den Ardeckern schon vor dem Anwurf bewusst. Dann aber lief so gut wie nichts zusammen.

Was hatte darauf hingedeutet? Nichts, aber auch überhaupt nichts. Der TuS Holzheim hatte vor der Osterpause in der Handball-Oberliga Hessen Mitte reihenweise überzeugende und dominante Siege gefeiert. Da jetzt die Möglichkeit bestanden hatte, Blessuren auszukurieren, war nicht nur Trainer Dominik Jung guter Dinge, dass die Ardecker die Saison hinter dem designierten Meister und Aufsteiger HSG Dotzheim/Schierstein auf Platz zwei abschließen ...







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