Handball-Oberliga Holzheimer nehmen Favoritenrolle im Taunus-Derby an René Weiss 30.01.2026, 08:46 Uhr

i Paul Bährens (am Ball, im Hintergrund lauert Laurin Moos) peilt mit dem TuS Holzheim am Sonntag in Langenhain den zehnten Saisonsieg an, um für das nach einer dreiwöchigen Pause folgende Heimspiel gegen Spitzenreiter HSG Linden kräftig die Werbetrommel zu rühren. Andreas Hergenhahn

Alles andere als ein gemütlicher Spaziergang am Sonntagnachmittag steht den Oberliga-Handballern des TuS Holzheim bei der HSG EppLa bevor, denn der Aufsteiger benötigt trotz unverkennbaren Aufwärtstrends im Kampf gegen den Abstieg jeden Punkt.

Miguel Esteves ist beim TuS Holzheim in seiner Funktion als Co-Trainer während der Spiele der Mann für Zahlen und Statistiken. Sein Auswertungszettel zeigt die Ursachen für Siege und Niederlagen – oder eben auch Punkteteilungen wie am vergangenen Samstag im Spitzenspiel der Handball-Oberliga Hessen Mitte gegen den Tabellenzweiten HSG Dotzheim/Schierstein.







