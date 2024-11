Ardecker erneut auswärts Holzheimer müssen konstanter werden 14.11.2024, 10:56 Uhr

i Die Schulterverletzung des jungen Holzheimer Kreisläufers Max Schneider ist zwar nicht so schwerwiegend wie zunächst befürchtet. Dennoch steht hinter dem Einsatz des aus Buch stammenden Talents in Pohlheim dennoch ein dickes Fragezeichen. Andreas Hergenhahn

Abermals ist Regionalliga-Aufsteiger TuS Holzheim auf fremder Platte gefordert: Am Samstagabend müssen die Ardecker ab 20 Uhr in der Sporthalle am Bettenberg im Pohlheimer Ortsteil Holzheim Farbe bekennen.

Große Namen tummeln sich in der hessischen Handball-Regionalliga. Vereine mit großer Vergangenheit, die bereits in den obersten Spielklassen vertreten waren und lieber heute als morgen die Rückkehr bewerkstelligen möchten. Zu diesem Kreis gehört auch die HSG Pohlheim, die schon in der 3.

