Nach einigen Abgängen Holzheimer müssen einen neuen Mittelblock finden René Weiss 17.08.2026, 13:47 Uhr

i Talent Ben Theile (am Ball) schickt sich an, einen festen Platz im Holzheimer Oberligateam zu ergattern. René Weiss

Bevor es für die Handballer des TuS Holzheim am Samstag, 12. September, bei der zweiten Welle der HSG Pohlheim wieder um Oberligapunkte geht, steht für Trainer Miguel Esteves und Co noch reichlich Arbeit an, da ein Umbruch zu vollziehen ist.

Einen Monat vor dem Saisonbeginn in der Handball-Oberliga Hessen Mitte macht der TuS Holzheim zwar Fortschritte, es sind aber auch noch diverse Baustellen zu beackern. Im Testspiel im Diezer Sportzentrum setzten sich die Rot-Schwarzen gegen die Regionalliga-Reserve der DJK Sportfreunde Budenheim mit 43:27 (20:13) durch.







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