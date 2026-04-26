Die geforderte Reaktion auf den überaus enttäuschenden Auftritt in Kelkheim zeigten die Oberliga-Handballer des TuS Holzheim, die die HSG Hochheim/Wicker in ihrem Wohnzimmer mit 32:19 abfertigten und Rang zwei festigten.
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Der TuS Holzheim wird für jeden Gegner immer dann am unbequemsten, wenn er wütend auf sich selbst ist. Eine Woche lag das 22:38-Dekabel bei der TSG Münster II zurück, auf das der Handball-Oberligist in seinem vorletzten Heimspiel der Saison 2025/26 eine Antwort gab, die sich gewaschen hat.