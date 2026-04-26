Richtige Antwort glückt Holzheimer mit starker Mentalität und Körpersprache René Weiss 26.04.2026, 11:53 Uhr

i Holzheims Finn Langenau (rotes Trikot) hielt nicht nur den Taktstock in der Hand, sondern versenkte die Kugel auch siebenmal in den Maschen der Gäste aus Hochheim und Wicker. Andreas Hergenhahn

Die geforderte Reaktion auf den überaus enttäuschenden Auftritt in Kelkheim zeigten die Oberliga-Handballer des TuS Holzheim, die die HSG Hochheim/Wicker in ihrem Wohnzimmer mit 32:19 abfertigten und Rang zwei festigten.

Der TuS Holzheim wird für jeden Gegner immer dann am unbequemsten, wenn er wütend auf sich selbst ist. Eine Woche lag das 22:38-Dekabel bei der TSG Münster II zurück, auf das der Handball-Oberligist in seinem vorletzten Heimspiel der Saison 2025/26 eine Antwort gab, die sich gewaschen hat.







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