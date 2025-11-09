Diez Holzheimer lassen im Gefrierschrank nichts anbrennen 09.11.2025, 11:22 Uhr

i Auch Moritz Reusch (hier beim Abschluss) fügte sich gleich gut ins Holzheimer Spiel ein. Der TuS-Youngster war nicht nur in der Abwehr ein Aktivposten, sondern traf zudem viermal ins Schwarze. Andreas Hergenhahn

Im Vorjahr noch kosteten dem TuS Holzheim zwei Niederlagen gegen die HSG Kleenheim den Verbleib in der Regionalliga. Ein halbes Jahr später können die Mittelhessen nach einem Aderlass den Ardeckern sportlich nicht mehr das Wasser reichen.

„Pflichtaufgabe“ souverän gelöst: Im Duell der Regionalliga-Absteiger haben die Handballer des TuS Holzheim mit der HSG Kleenheim-Langgöns nach verteilter Anfangsphase dann doch kurzen Prozess gemacht und dem sieglosen Oberliga-Tabellenletzten mit 32:19 (16:10) das Nachsehen gegeben.







