32:23-Erfolg gegen TV ldstein Holzheimer lassen im Bezirksderby nichts anbrennen René Weiss 25.10.2026, 09:44 Uhr

i Routinier Dominik Lazzaro feierte im Bezirks-Derby gegen Schlusslicht TV Idstein ein überraschendes Comeback im Holzheimer Oberligateam. René Weiss

Kein Stolperstein war das punktlose Oberliga-Schlusslicht TV Idstein für die Handballer des TuS Holzheim. Im Derby behielten die Ardecker vor 280 Zuschauern mit 32:23 die Oberhand und glichen mit dem dritten Erfolg der Runde ihr Punktekonto aus.

Es war ein Pflichtsieg für den TuS Holzheim. Nicht mehr und nicht weniger. Durch den zu keinem Zeitpunkt gefährdeten 32:23 (17:12)-Heimerfolg gegen den TV Idstein haben die Ardecker ihre Punktekonto in der Handball-Oberliga Hessen Mitte ausgeglichen und aus der problematischen Situation das Beste gemacht.







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