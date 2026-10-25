Kein Stolperstein war das punktlose Oberliga-Schlusslicht TV Idstein für die Handballer des TuS Holzheim. Im Derby behielten die Ardecker vor 280 Zuschauern mit 32:23 die Oberhand und glichen mit dem dritten Erfolg der Runde ihr Punktekonto aus.
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Es war ein Pflichtsieg für den TuS Holzheim. Nicht mehr und nicht weniger. Durch den zu keinem Zeitpunkt gefährdeten 32:23 (17:12)-Heimerfolg gegen den TV Idstein haben die Ardecker ihre Punktekonto in der Handball-Oberliga Hessen Mitte ausgeglichen und aus der problematischen Situation das Beste gemacht.