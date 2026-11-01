Die Duelle mit der HSG Eschhofen/Steeden gehören nicht nur aufgrund der geografischen Randlage beider Teams im Handball-Bezirk zu den Höhepunkten der Saison. Daher hat der 25:22-Auswärtssieg der Frauen des TuS Holzheim einen besonderen Stellenwert.
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Groß war der Jubel nach dem Schlusssignal in der Runkeler Stadthalle bei den Handballerinnen des TuS Holzheim. Mit einem 25:22 (14:9)-Erfolg beim Lokalrivalen HSG Eschhofen/Steeden schraubten die Ladys von der Burg Ardeck in der Bezirksoberliga Wiesbaden-Frankfurt ihr Konto auf 7:5 Zähler und halten sich als aktuell Tabellenvierter fern der Gefahrenzone.