25:22 bei der HSG Eschhofen 
Holzheimer Ladys berappeln sich und feiern Derbysieg
Jula Mae Trübenbach erwies sich im Derby als treffsicherste Schützin des TuS Holzheim. Am Ende standen stattliche acht Tore zubu
Jula Mae Trübenbach erwies sich im Derby als treffsicherste Schützin des TuS Holzheim. Am Ende standen stattliche acht Tore zubuche.
Andreas Hergenhahn

Die Duelle mit der HSG Eschhofen/Steeden gehören nicht nur aufgrund der geografischen Randlage beider Teams im Handball-Bezirk zu den Höhepunkten der Saison. Daher hat der 25:22-Auswärtssieg der Frauen des TuS Holzheim einen besonderen Stellenwert.

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Groß war der Jubel nach dem Schlusssignal in der Runkeler Stadthalle bei den Handballerinnen des TuS Holzheim. Mit einem 25:22 (14:9)-Erfolg beim Lokalrivalen HSG Eschhofen/Steeden schraubten die Ladys von der Burg Ardeck in der Bezirksoberliga Wiesbaden-Frankfurt ihr Konto auf 7:5 Zähler und halten sich als aktuell Tabellenvierter fern der Gefahrenzone.
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