Einen starken Auftritt legten die Handballer des TuS Holzheim im Test gegen die HSG Hanau II hin. Die Ardecker bezwangen das junge, dynamische Team aus Südhessen mit 31:28 (13:15). „Jetzt wissen wir, wo wir stehen“, gab’s für TuS-Trainer Dominik Jung und seinen Assistenten Miguel Esteves Silva wertvolle Erkenntnisse. Der Start in die Partie verlief jedoch schleppend, da zunächst die Wurfausbeute sehr zu wünschen übrig ließ und in der Abwehr zu statisch agiert wurde. Nach dem 4:10 erreichten die Rot-Schwarzen Betriebstemperatur und hatten beim 13:13 erstmals egalisiert. Hinter der aggressiven 6:0-Abwehr verdiente sich das Holzheimer Torhüter-Trio Ben Fischer, Kevin Fischer und Jannes Krohn viel Lob. Die Trefferausbeute der Ardecker teilten sich Paul Bährens (8), Christoph Horn (6), Moritz Reusch (4), Laurin Moos (3), Maximilian Schneider (3), Marco Becker (2), Hannes Pascal Jemixe (2), Finn Langenau (1), Lukas Fischer (1) und Maximilian Schenk (1).