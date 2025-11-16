Holzheimer kassieren in letzter Sekunde den knock-out

Es war hitzig beim brisanten Derby am Hexenturm. Durch einen Gegentreffer kurz vor dem Schlusssignal ging der TuS Holzheim beim TV Idstein am Ende mit 26:27 leer aus und muss zudem lange auf Routinier Marco Becker verzichten.
Lesezeit 3 Minuten
Die Chance war da, aber der TuS Holzheim hat sie nicht genutzt. Durch eine 26:27 (12:14)-Niederlage im Spitzenspiel der Handball-Oberliga Hessen Mitte verpassten die Rot-Schwarzen den Sprung auf Tabellenplatz zwei und beendeten am Hexenturm ihre Serie von zuvor fünf Siegen am Stück.