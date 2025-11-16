Handball-Oberliga: Holzheimer kassieren in letzter Sekunde den knock-out René Weiss 16.11.2025, 11:33 Uhr

i Linkshänder Marco Becker wird den Holzheimern wegen eines Kreuzbandrisses lange nicht zur Verfügung stehen. Andreas Hergenhahn

Es war hitzig beim brisanten Derby am Hexenturm. Durch einen Gegentreffer kurz vor dem Schlusssignal ging der TuS Holzheim beim TV Idstein am Ende mit 26:27 leer aus und muss zudem lange auf Routinier Marco Becker verzichten.

Die Chance war da, aber der TuS Holzheim hat sie nicht genutzt. Durch eine 26:27 (12:14)-Niederlage im Spitzenspiel der Handball-Oberliga Hessen Mitte verpassten die Rot-Schwarzen den Sprung auf Tabellenplatz zwei und beendeten am Hexenturm ihre Serie von zuvor fünf Siegen am Stück.







