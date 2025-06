Feldhandball ist an Pfingsten und dem folgenden Wochenende eine große Nummer an der Aar. Wenn der TuS Holzheim ruft, wird auf dem Sportplatz der traditionellen Spielform gefrönt. Bei der Jugend kommt das wieder besser an.

Der Süwag-Energie-Jugend-Cup des TuS Holzheim zieht wieder deutlich mehr Mannschaften als in den Vorjahren an – ein erfreulicher Trend für das traditionelle Freiluftturnier auf dem Holzheimer Sportplatz. Von der F- bis zur weiblichen B-Jugend waren acht Turniersiege zu vergeben. Es war ein Fest für die Nachwuchshandballer aus nah und fern.

D-Jugend hat knapp das Nachsehen

Für den gastgebenden TuS Holzheim reichte es diesmal zwar nicht zu einem ersten Platz, aber in den vielen knappen Begegnungen konnten sich die Gastgeber immerhin zweimal auf Rang zwei platzieren. Bei der männlichen D-Jugend hatte der TuS durch die Niederlage gegen die HSG Eschhofen/Steeden nach fünf Partien für jedes Team im Modus „jeder gegen jeden“ knapp das Nachsehen gegen den hessischen Nachbarn. Die männliche C-Jugend lieferte der Bonner JSG, eine Altersklasse höher immerhin in der Bundesliga vertreten, im spannenden Endspiel Paroli, musste sich jedoch mit 10:11 nach Siebenmeterwerfen geschlagen geben.

Mit der größten Gruppe an Mannschaften wartete die JSG Dieburg/Groß-Zimmern an der Aar auf. Und die Südhessen waren zudem auch überaus erfolgreich: Bei der weiblichen B-, weiblichen C- und bei der F-Jugend gab es kein Vorbeikommen an ihnen. Auch die weibliche D-Jugend schaffte es ins Finale, allerdings trumpfte hier die im Turnierverlauf ungeschlagene TSG Münster auf.

„Es war ein tolles Turnier. Wir freuen uns, dass die Teilnehmerzahlen wieder wachsen, und vor allem auch darüber, dass sie viele Mannschaft aus der Ferne nach Holzheim gekommen sind.“

TuS-Jugendleiter Steffen Schneider

Die in ihrer Altersklasse dominierende Mannschaft war die männliche D-Jugend der HSG Dotzheim/Schierstein. Wer sich im Endspiel mit 12:0 durchsetzt, ist ohne Zweifel der verdiente Sieger. Auch die Holzheimer Partnergemeinde aus Mönkeberg konnte jubeln. Die HSG Mönkeberg/Schönkirchen hatte bei der weiblichen D-Jugend die Nase vorn.

Die Abschlussrankings

Weibliche B-Jugend: 1. JSG Dieburg/Groß-Zimmern, 2. TV Idstein, 3. HSG Eschhofen/Steeden, 4. VfB Driedorf.

Männliche C-Jugend: 1. Bonner JSG, 2. TuS Holzheim, 3. HSG Eschhofen/Steeden, 4. JSG Dieburg/Groß-Zimmern.

Weibliche C-Jugend: 1. JSG Dieburg/Groß-Zimmern, 2. HSG Kastellaun/Simmern, 3. HSG Eschhofen/Steeden II, 4. VfB Driedorf.

Männliche D-Jugend: 1. HSG Dotzheim/Schierstein, 2. JSG Groß-Rohrheim/Gernsheim, 3. TuS Holzheim, 4. TV Groß-Umstadt.

Weibliche D-Jugend: 1. TSG Münster, 2. JSG Dieburg/Groß-Zimmern, 3. TSG Münster II, 4. TV Idstein.

Männliche E-Jugend: 1. HSG Eschhofen/Steeden, 2. TuS Holzheim II, 3. TV Bad Ems, 4. TuS Holzheim.

Weibliche E-Jugend: 1. HSG Mönkeberg/Schönkirchen, 2. JSG Dieburg/Groß-Zimmern, 3. HSG Kastellaun/Simmern, 4. JSG Dieburg/Groß-Zimmern II.

F-Jugend: 1. HSG Dieburg/Groß-Zimmern, 2. TuS Holzheim, 3. TV Weilburg, 4. TuS Holzheim II.