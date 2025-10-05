Handball-Oberliga: Holzheimer glänzen mit Mentalität und Energie René Weiss 05.10.2025, 10:09 Uhr

i Christoph Horn wiederholte mit seinem TuiS Holzheim in der Stadthalle den Sieg gegen die HSG Linden, die schon beim Testspiel in Diez den Kürzeren gezogen hatte. Andreas Hergenhahn

Die Oberliga-Handballer des TuS Holzheim wendeten mit dem beachtlichen 32:30-Erfolg bei der ambitionierten HSG Linden nicht nur den Fehlstart ab, sondern unterstrich, dass sie sich vor den Top-Teams der Staffel nicht zu verstecken braucht.

Rechtzeitig zum Auswärtsspiel bei Aufstiegsanwärter HSG Linden haben die Oberliga-Handballer des TuS Holzheim ihre bis dato beste Saisonleistung abgerufen. Die Ardecker behielten in der Lindener Stadthalle verdient mit 32:30 (16:15) die Oberhand, auch wenn die Partie über 60 Minuten hinweg eng verlief.







