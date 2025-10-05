Handball-Oberliga:
Holzheimer glänzen mit Mentalität und Energie
Christoph Horn wiederholte mit seinem TuiS Holzheim in der Stadthalle den Sieg gegen die HSG Linden, die schon beim Testspiel in Diez den Kürzeren gezogen hatte.
Andreas Hergenhahn

Die Oberliga-Handballer des TuS Holzheim wendeten mit dem beachtlichen 32:30-Erfolg bei der ambitionierten HSG Linden nicht nur den Fehlstart ab, sondern unterstrich, dass sie sich vor den Top-Teams der Staffel nicht zu verstecken braucht.

Lesezeit 2 Minuten
Rechtzeitig zum Auswärtsspiel bei Aufstiegsanwärter HSG Linden haben die Oberliga-Handballer des TuS Holzheim ihre bis dato beste Saisonleistung abgerufen. Die Ardecker behielten in der Lindener Stadthalle verdient mit 32:30 (16:15) die Oberhand, auch wenn die Partie über 60 Minuten hinweg eng verlief.

Ressort und Schlagwörter

Handball Männer HessenSport