Die Oberliga-Handballer des TuS Holzheim wendeten mit dem beachtlichen 32:30-Erfolg bei der ambitionierten HSG Linden nicht nur den Fehlstart ab, sondern unterstrich, dass sie sich vor den Top-Teams der Staffel nicht zu verstecken braucht.
Lesezeit 2 Minuten
Rechtzeitig zum Auswärtsspiel bei Aufstiegsanwärter HSG Linden haben die Oberliga-Handballer des TuS Holzheim ihre bis dato beste Saisonleistung abgerufen. Die Ardecker behielten in der Lindener Stadthalle verdient mit 32:30 (16:15) die Oberhand, auch wenn die Partie über 60 Minuten hinweg eng verlief.