28:32 bei der TSG Oberursel Holzheimer geben das „Momentum“ noch aus der Hand René Weiss 01.11.2026, 13:11 Uhr

i Seine Tore fehlten in der Endabrechnung: Holzheims Kapitän Lukas Fischer musste in Oberursel mit einer Verletzung an der Lippe in der entscheidenden Phase der Partie passen. Andreas Hergenhahn

Lauf beendet: Der TuS Holzheim wollte den Trend nutzen und mit einem weiteren Erfolg die zuhause sieglose TSG Oberursel auf Distanz halten. Das Vorhaben schlug fehl. Nach langer Führung der Ardecker ging’s für sie mit leeren Händen auf den Heimweg.

Die Absicht des TuS Holzheim, nach den beiden deutlich ausgefallenen Erfolgen bei Aufsteiger TG Kastel (34:25) und gegen den Tabellenletzten TV Idstein (32:23) eine Siegesserie in der Handball-Oberliga Hessen Mitte zu starten, ist bereits nach dem zweiten Akt ins Stocken geraten.







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