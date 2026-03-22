Handball-Oberliga Holzheimer Devise lautet: Ergebnis geht über Erlebnis Stefan Nink 22.03.2026, 11:17 Uhr

i Maximilian Schenk taucht hier frei vor TVI-Keeper Lucas Knebel auf und markiert einen seiner fünf Derbytreffer. Andreas Hergenhahn

Der TuS Holzheim erwischte im Taunusderby der hessischen Handball-Oberliga Mitte gegen den TV Idstein zwar keine Sternstunde, demonstrierte aber beim glanzlosen 28:24 gegen den Nachbarn vom Hexenturm einmal mehr seine ausgeprägte Heimstärke.

Die Kulisse stimmte mal wieder im Diezer Sportzentrum: Nahezu voll besetzt waren die Ränge beim ewig jungen Taunus-Derby der Handball-Oberliga zwischen dem TuS Holzheim und dem TV Idstein in der Halle am Wasserwäldchen. Doch das, was den erwartungsfrohen Anhängern aus beiden Lagern dann auf der Platte dann geboten wurde, riss die Leute wahrlich nicht von ihren Sitzen.







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