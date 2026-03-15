Handball-Oberliga Holzheimer Deckung erweist sich erneut als Bollwerk René Weiss 15.03.2026, 09:27 Uhr

i Erst Simon Giebenhain (am Ball) beendete in Rüsselsheim die überaus schwache Quote der Holzheimer beim Verwandeln von Siebenmetern. Andreas Hergenhahn

Souveräner geht’s wahrlich kaum: Beim glasklaren 33:19-Auswärtssieg in der Handball-Oberliga Hessen Mitte beim vom Abstieg bedrohten Neuling TG Rüsselsheim hat der TuS Holzheim am frühen Samstagabend einmal mehr seine Muskeln spielen lassen.

Dominik Jung wird den TuS Holzheim in zwei Monaten wohl mit einer Träne im Knopfloch in Richtung Bruchköbel verlassen. Dem Trainer der Ardecker gefällt’s derzeit richtig gut auf der Trainerbank der Rot-Schwarzen. „Es macht gerade richtig Spaß mit den Jungs, und auch sie haben Spaß“, schilderte er am Samstagabend nach dem 33:19 (16:7)-Auswärtssieg in der Handball-Oberliga Hessen Mitte bei der TG Rüsselsheim.







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