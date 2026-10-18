34:25-Erfolg bei der TG Kastel Holzheimer bleiben in kritischer Phase besonnen René Weiss 18.10.2026, 08:49 Uhr

i Linksaußen Maxim Hölzer hatte mit sieben Treffern maßgeblichen Anteil am Erfolg des TuS Holzheim beim gut in die Saison gestarteten Aufsteiger TG Kastel. Andreas Hergenhahn

Es war schon Druck auf dem Kessel, doch dem hielten die Handballer des TuS Holzheim stand. Nach drei Niederlagen in Serie setzte sich die Rot-Schwarzen bei der TG Kastel mit 34:25 deutlich durch. An der Ardeck kann vorerst aufgeatmet werden.

Es war zwar erst der fünfte Spieltag in der Handball-Oberliga Hessen Mitte, aber eine erste Drucksituation konnte der TuS Holzheim nach zuvor einem Sieg und drei Niederlagen nicht leugnen. Weder Tabelle noch Gegner nehmen Rücksicht auf Ausfälle und kleine Kaderkonstellationen.







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