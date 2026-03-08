Handball-Oberliga
Holzheim kassiert Punkte, bangt aber um Moritz Reusch
Simon Giebenhain (am Ball, rechts Maximilian Schenk) hat sich mit dem TuS Holzheim nach vier Siegen hintereinander in der Spitzengruppe der Oberliga Mitte festgebissen.
Andreas Hergenhahn

Im achten Heimspiel nach Gang ungeschlagen blieben die Oberliga-Handballer des TuS Holzheim, die Kellerkind HSG Goldstein/Schwanheim mit 41:31 in die Schranken wiesen und sich auch vom früheren Profi Steffen Fäth nicht aus der Bahn werfen ließen.

Dominik Jungs Miene passte am Samstagabend überhaupt nicht zu dem Ergebnis, das auf der Anzeigetafel stand. Der von Jung trainierte TuS Holzheim gewann sein Heimspiel in der Handball-Oberliga Hessen Mitte gegen die HSG Goldstein/Schwanheim deutlich mit 41:31 (20:14), blieb auch im fünften Spiel in diesem Jahr ungeschlagen und manifestierte damit den dritten Tabellenplatz hinter der HSG Dotzheim/Schierstein und der HSG Linden, aber die Freude ...

