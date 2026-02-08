Holzheim II dominierte 40 Minuten, führte zur Halbzeit mit 16:12 – und unterlag am Ende doch mit 31:32. Acht Fehlwürfe in der Schlussphase und ein Tor acht Sekunden vor Abpfiff besiegelten die bittere Niederlage, die in Überzahl ihren Lauf nahm...
Lesezeit 2 Minuten
Lange deutete alles auf den achten Saisonsieg der Handballer des TuS Holzheim II in der Bezirksoberliga hin. Eine 16:12-Halbzeitführung in der Halle der Brühlwisenschulen in Hofheim reichte aber nicht, am Ende unterlagen die Ardecker mit 31:32 bei der MSG Schwarzbach.