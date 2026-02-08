Trainer kann es nicht glauben Holzheim II gibt sicher geglaubten Sieg aus den Händen Moritz Hannappel 08.02.2026, 19:13 Uhr

i Symbolbild dpa

Holzheim II dominierte 40 Minuten, führte zur Halbzeit mit 16:12 – und unterlag am Ende doch mit 31:32. Acht Fehlwürfe in der Schlussphase und ein Tor acht Sekunden vor Abpfiff besiegelten die bittere Niederlage, die in Überzahl ihren Lauf nahm...

Lange deutete alles auf den achten Saisonsieg der Handballer des TuS Holzheim II in der Bezirksoberliga hin. Eine 16:12-Halbzeitführung in der Halle der Brühlwisenschulen in Hofheim reichte aber nicht, am Ende unterlagen die Ardecker mit 31:32 bei der MSG Schwarzbach.







Artikel teilen

Artikel teilen