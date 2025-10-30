Nach schwerem Zusammenprall Holzheim-Coach will gegen Neuling kein Risiko eingehen René Weiss 30.10.2025, 06:15 Uhr

i Auf Paul Bährens (am Ball) muss Holzheims Trainer Dominik Jung wohl ebenso verzichten wir auf Moritz Reusch. Beide waren zuletzt unglücklich zusammengeprallt und hatten sich tiefe Wunden zugezogen. Andreas Hergenhahn

Die Rollen sind klar verteilt, wenn der TuS Holzheim am Samstagabend die TG Rüsselsheim empfängt. Doch frei von Sorgen sind die favorisierten Ardecker nicht. Der Schock nach schweren Verletzungen beim Sieg in Goldstein wirkt nach.

Der TuS Holzheim hat sich mit seinen drei Siegen in Folge dorthin verbessert, wo er in dieser Saison in der Handball-Oberliga Hessen Mitte dauerhaft mitmischen will: in der Spitzengruppe. Mit 8:4 Zählern sind die Ardecker punktgleich mit der der HSG Linden und weiterhin auf Tuchfühlung zur HSG Dotzheim/Schierstein (12:0) und dem TV Idstein (11:1).







