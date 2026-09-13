27:24 bei Pohlheims Reserve Holzheim bezahlt Sieg teuer: Horn droht längere Pause René Weiss 13.09.2026, 10:25 Uhr

i „Air“ Christoph Horn in seinem Element: Dem sprunggewaltigen Youngster der Holzheimer droht nach einem rüden Foul eine mehrwöchige Pause. Andreas Hergenhahn

Der Start in die Oberliga-Runde ist zwar mit dem 27:24-Erfolg bei der HSG Pohlheim II geglückt, doch dem ohnehin schon gebeutelten TuS Holzheim droht die nächste Zwangspause. Die personelle Lage der Rot-Schwarzen wird immer bedrohlicher.

Sie mussten nach den jüngsten Verletzungen auf Jannes Krohn (Kreuzbandriss), Max Schneider (Kreuzband-Anriss) und Hannes Jemixe (Bänderdehnung) verzichten, hatten nur noch drei Rückraumspieler zur Verfügung – und trotzdem eröffnete der TuS Holzheim die Saison 2026/27 in der Handball-Oberliga Hessen Mitte mit einem Auswärtssieg bei Aufsteiger HSG Pohlheim II, von dem nicht viele ausgegangen waren.







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