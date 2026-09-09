Kader schrumpft zusammen Hiobsbotschaften reißen beim TuS Holzheim nicht ab René Weiss 09.09.2026, 13:49 Uhr

i Mit diesem Aufgebot geht der TuS Holzheim die Herausforderung Oberliga an, Hinten von links: Moritz Reusch, Leon Bühler, Maxim Hölzer, Lukas Fischer, Christoph Horn, Atakan Bulut, Co-Trainer Martin Horn. Mitte von links: Trainer Miguel Esteves, Betreuer Bernd Dietrich, Philipp Waldforst, Finn Langenau, Simon Giebenhain, Torwarttrainer Alexander Linke, Betreuer Peter Theile. Vordere Reihe von links: Hannes Jemixe, Tjark Grüntjes, Ben Fischer, Joel Steckel, Jannes Krohn, Ben Theile, Max Schneider. René Weiss

Die Saison des Umbruchs hält zwar ohnehin genug Prüfungen für die Oberliga-Handballer des TuS Holzheim parat. Doch angesichts zahlreicher schwerwiegender Verletzungen werden die zu meisternden Aufgaben immer schwieriger.

„Irgendjemand scheint etwas gegen uns zu haben“, schüttelt Martin Horn fast schon fassungslos den Kopf. Der Co-Trainer von Miguel Esteves auf der Bank des Handball-Oberligisten TuS Holzheim hat schon einiges erlebt, eine derartige Schwemme an gravierenden Verletzungen wie in diesem Jahr ist aber auch für Horn komplett neu.







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