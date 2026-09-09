Die Saison des Umbruchs hält zwar ohnehin genug Prüfungen für die Oberliga-Handballer des TuS Holzheim parat. Doch angesichts zahlreicher schwerwiegender Verletzungen werden die zu meisternden Aufgaben immer schwieriger.
Lesezeit 3 Minuten
„Irgendjemand scheint etwas gegen uns zu haben“, schüttelt Martin Horn fast schon fassungslos den Kopf. Der Co-Trainer von Miguel Esteves auf der Bank des Handball-Oberligisten TuS Holzheim hat schon einiges erlebt, eine derartige Schwemme an gravierenden Verletzungen wie in diesem Jahr ist aber auch für Horn komplett neu.