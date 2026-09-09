Kader schrumpft zusammen
Hiobsbotschaften reißen beim TuS Holzheim nicht ab 
Mit diesem Aufgebot geht der TuS Holzheim die Herausforderung Oberliga an, Hinten von links: Moritz Reusch, Leon Bühler, Maxim
Mit diesem Aufgebot geht der TuS Holzheim die Herausforderung Oberliga an, Hinten von links: Moritz Reusch, Leon Bühler, Maxim Hölzer, Lukas Fischer, Christoph Horn, Atakan Bulut, Co-Trainer Martin Horn. Mitte von links: Trainer Miguel Esteves, Betreuer Bernd Dietrich, Philipp Waldforst, Finn Langenau, Simon Giebenhain, Torwarttrainer Alexander Linke, Betreuer Peter Theile. Vordere Reihe von links: Hannes Jemixe, Tjark Grüntjes, Ben Fischer, Joel Steckel, Jannes Krohn, Ben Theile, Max Schneider.
René Weiss

Die Saison des Umbruchs hält zwar ohnehin genug Prüfungen für die Oberliga-Handballer des TuS Holzheim parat. Doch angesichts zahlreicher schwerwiegender Verletzungen werden die zu meisternden Aufgaben immer schwieriger.

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„Irgendjemand scheint etwas gegen uns zu haben“, schüttelt Martin Horn fast schon fassungslos den Kopf. Der Co-Trainer von Miguel Esteves auf der Bank des Handball-Oberligisten TuS Holzheim hat schon einiges erlebt, eine derartige Schwemme an gravierenden Verletzungen wie in diesem Jahr ist aber auch für Horn komplett neu.
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