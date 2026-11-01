HSG Nahe-Glan unterliegt Hilfloser Mulliqi: „Viele waren gar nicht richtig da“ Tina Paare 01.11.2026, 14:45 Uhr

i Fühlte sich an der Seitenlinie hilflos: Korab Mulliqi, Trainer der Oberliga-Frauen der HSG Nahe-Glan. Klaus Castor

Das hatten sich die Oberliga-Frauen aus Kirn und Meisenheim anders vorgestellt: Im Heimspiel gegen den TV Wörth blieben zu viele unter ihren Möglichkeiten.

Egal, was die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan versuchten, sie kamen auf keinen grünen Zweig. „Selbst wenn das Spiel noch eine Stunde gegangen wäre, hätten wir nicht gewonnen“, brachte es Trainer Korab Mulliqi auf den Punkt. Und so musste sein Team dem TV Wörth beim 23:29 (9:15) nicht nur die Punkte überlassen, der Gegner zog in der Oberligatabelle auch an der HSG vorbei.







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