Bad Sobernheimerinnen patzen Herber Dämpfer für den HSV im Kampf gegen den Abstieg 03.11.2025, 14:57 Uhr

i Symbolbild dpa

Die Chance auf den zweiten Saisonsieg haben die Handballerinnen des HSV Sobernheim verpasst. Besonders bitter: Die Niederlage bei einem direkten Kontrahenten im Abstiegskampf fiel deftig aus.

Marius Walter fiel es schwer, die richtigen Worte zu finden. „Das ist sehr, sehr bitter, weil es ein extrem wichtiges Spiel war“, sagte der Trainer nach der 16:30 (6:15)-Niederlage seines HSV Sobernheim beim direkten Tabellennachbarn. Alle wussten um die Bedeutung der Regionalligapartie bei den Südpfalz Tigern, alle wussten um die Chance, sich mit einem Sieg etwas Luft im Abstiegskampf zu verschaffen.







