In der Handball-Oberliga darf der HC Koblenz den kommenden Gegner HB Mülheim-Urmitz II im Derby nicht unterschätzen. Im Aufsteigerduell möchte Vallendar II derweil den zweiten Saisonsieg von Schlusslicht Trier verhindern.

In der Beatushalle steht eines der nur sechs „Koblenzer Derbys“ in dieser Saison an.