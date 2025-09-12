Als erster Tabellenführer der Regionalliga geht die HSG Kastellaun/Simmern in den zweiten Spieltag und das Heimspiel am Samstag gegen die Sportfreunde Budenheim.

Der September ist der „Heimspiel-Monat“ für die HSG Kastellaun/Simmern: An den kommenden drei Wochenenden darf die HSG in der Kastellauner IGS-Halle ran. Den Anfang macht das Heimspiel am Samstag (20 Uhr) gegen die Sportfreunde Budenheim.

Der tolle 30:20-Auswärtssieg beim TV Offenbach hat Kastellaun/Simmern nicht nur wegen der (wenig aussagekräftigen) Tabellenführung in eine gute Position gebracht, denn nun stehen für die HSG auch noch drei Heimspiele in Folge an. Gegen den Ex-Drittligisten Budenheim, den Aufsteiger Dudenhofen/Schifferstadt und den amtierenden Vizemeister Vallendar kann das Punktekonto aufgestockt werden. Der „Heimspiel-Dreiklang“ kommt zustande durch einen Heimrechttausch mit Dudenhofen, dessen Halle am kommenden Wochenende nicht zur Verfügung gestanden hätte,

Budenheim patzt am ersten Spieltag gegen Südpfalz Tigers

„Auf uns kommen drei riesengroße Herausforderungen zu“, sagt Kastellauns Trainer Mirza Cehajic. Er hat momentan nur die erste Aufgabe Budenheim im Kopf: „Ich kann mir ihre Niederlage am ersten Spieltag daheim gegen die Südpfalz Tigers Ottersheim nicht erklären.“ Budenheim führte sieben Minuten vor Schluss mit 33:30, verlor am Ende aber mit 35:36 – es war die Überraschung des ersten Spieltags. Das Team des Ex-Kastellauners Patrick Hess (sieben Tore) kommt angespitzt in die IGS-Halle. „Für mich gehört Budenheim neben Vallendar und Bingen zu den Top 3 in dieser Saison. Sie haben überragende Spieler drin“, meint Cehajic.

Hat er natürlich auch, mit dem neuen Spielmacher Josip Grbavac hat die HSG einen Top-Mann verpflichtet. Im Rückraum ist Heinrich Löwen nach monatelanger Verletzung wieder zurück und zeigte in Offenbach schon gute Ansätze. Weiter passen muss mit Max Grethen ein weiteres Rückraum-Ass. Grethen ist wieder im Lauftraining. „Aber er hat noch nicht das Okay von unserer medizinischen Abteilung“, sagt Cehajic. Nach zehn Monaten Pause wegen einer Schulterverletzung könnte Rückraum-Kanonier Kilian Kötz gegen Budenheim sein Comeback feiern. In Offenbach wurde Kötz noch geschont.