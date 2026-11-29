Zwei schwere Verletzungen Heimsieg des TV Bad Ems gegen Trier ist teuer erkauft Marco Rosbach 29.11.2026, 17:08 Uhr

i Johannes Kind (am Ball) wird den Bad Emsern wochenlang fehlen. Er zog sich zu Beginn der zweiten Halbzeit eine Fußverletzung zu, als er bei einem Gegenstoß rüde gebremst worden war. Andreas Hergenhahn

Seiner Favoritenrolle gegen das abgeschlagene Schlusslicht DJK/MJC Trier ist der TV Bad Ems letztlich gerecht geworden. Doch zwei schwere Verletzungen haben den Heimsieg des Handball-Oberligisten von der Lahn überschattet.

﻿Auf die Technik war kein Verlass, auf die guten Nerven der Oberliga-Handballer des TV Bad Ems schon. Das Onlinesystem spielte in der ersten Halbzeit des Heimspiels gegen die DJK/MJC Trier verrückt und notierte erst 15 Treffer für Gästespieler Nico Kern, dann 14 Treffer für die gastgebenden Kurstädter, die allesamt Torwart Ben Dalkner erzielt haben sollte.







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