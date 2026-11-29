Seiner Favoritenrolle gegen das abgeschlagene Schlusslicht DJK/MJC Trier ist der TV Bad Ems letztlich gerecht geworden. Doch zwei schwere Verletzungen haben den Heimsieg des Handball-Oberligisten von der Lahn überschattet.
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Auf die Technik war kein Verlass, auf die guten Nerven der Oberliga-Handballer des TV Bad Ems schon. Das Onlinesystem spielte in der ersten Halbzeit des Heimspiels gegen die DJK/MJC Trier verrückt und notierte erst 15 Treffer für Gästespieler Nico Kern, dann 14 Treffer für die gastgebenden Kurstädter, die allesamt Torwart Ben Dalkner erzielt haben sollte.