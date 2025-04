Mit Siegen haben die Handballerinnen des TV Engers und der SF Neustadt die Saison in der Oberliga abgeschlossen.

HSG Wittlich II – TV Engers 26:36 (14:20).„Das war ein tolles Spiel meiner Mannschaft und ein gelungener Saisonabschluss“, freute sich die Engerser Spielertrainerin Derya Akbulut nach dem überzeugenden Auswärtssieg in Wittlich. Dabei hatte Engers mit Startschwierigkeiten zu kämpfen und lag nach nicht einmal zwei gespielten Minuten mit 1:3 hinten. In weiterer Folge entwickelte sich ein enges Spiel, bevor die Gäste das erste Mal an diesem Nachmittag mit 10:9 in Führung (14.) gehen konnten. Bis zur Pause konnte die Führung sogar auf vier Treffer zum 20:14 ausgebaut werden.

„Wir konnten heute viel Spielzeit verteilen, unsere Spielerinnen aus der A-Jugend haben diese Chance genutzt und ein verdammt gutes Spiel gezeigt.“

Derya Akbulut, Spielertrainerin TV Engers

Nach dem Wechsel bekam Engers das Spiel weiter unter Kontrolle und hielt Wittlich auf Abstand. Dunya Mohebzada wurde mit zwölf Toren treffsicherste Spielerin des Abends und verwandelte dabei vier Siebenmeter. Doch nicht nur die Stammkräfte zeigten gute Leistungen. „Wir konnten heute viel Spielzeit verteilen, unsere Spielerinnen aus der A-Jugend haben diese Chance genutzt und ein verdammt gutes Spiel gezeigt“, lobte Akbulut. Zum Schlusspfiff betrug der Vorsprung zehn Tore (36:26) und wurde als gelungener Saisonabschluss verbucht. „Jetzt freue ich mich aber auch auf eine kleine Handballpause“, gestand Akbulut nach einer Saison, in der sich Engers überaus heimstark zeigte. Ob es für den TVE in der kommenden Saison sogar noch höher als Rang vier gehen kann, wird sich ab kommenden September zeigen.

SF Neustadt – HSC Schweich 29:24 (12:15).Ende gut, alles gut. So die Stimmung bei den Sportfreundinnen aus Neustadt, die in der Oberliga zum Abschied ihres Trainers Frank Liepold einen gelungenen Saisonabschluss feiern konnten. Mit einem 29:24 über den HSC Schweich verabschiedeten sich die Westerwälderinnen vor ihrem Publikum in die Handballpause. In der ersten Hälfte befanden sich Liepolds-Schützlinge allerdings noch nicht auf der Siegerstraße. „Mit der Abwehrleistung waren wir in der ersten Hälfte nicht zufrieden“, gestand Liepold.

„Dankeschön für fünf tolle Jahre. Das war ein sehr emotionaler Abschied mit zwei Punkten.“

Frank Liepold, scheidender Trainer des SF Neustadt

Die Neustädterinnen taten sich schwer, die Schweicher Offensive in den Griff zu bekommen, immer wieder fanden die Gäste Lücken im Abwehrverbund und spielten sich bis zum Pausenpfiff einen Drei-Tore-Vorsprung (12:15) heraus. Nach dem Wechsel fand Neustadt besser in das Spiel. Die Abwehr wirkte stabiler, auch das Spiel nach vorn wurde entschlossener. „In der zweiten Halbzeit standen wir viel besser und konnten das Spiel drehen. Kompliment an unser Team und ein großes Dankeschön für fünf tolle Jahre“, lobte Liepold, der sich wie erhofft mit einem Heimsieg aus Neustadt verabschieden durfte.

„Das war ein sehr emotionaler Abschied mit zwei Punkten, die uns durch den Sieg von Daun in Hunsrück sogar noch den Sprung auf Rang neun ermöglicht haben“, zeigte sich Liepold nach Spielende sichtlich gerührt. Toptorjägerinnen bei Neustadt wurden Ariane Reifenhäuser mit zehn und Ann-Sophie Steinebach mit neun Treffern.