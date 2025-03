Die Oberligahandballer von HB Mülheim-Urmitz II haben beim 31:39 (14:17) gegen den Tabellenzweiten HSG Wittlich die erste Heimniederlage nach saisonübergreifend zwölf Siegen in Folge kassiert.

Am Ende waren sich alle in Urmitz einig, dass Wittlich eine Nummer zu groß und deren Sieg verdient war. Ärgerlich war die Niederlage trotzdem, denn bei der torreichen Partie legten sich die Gastgeber selbst viele Steine in den Weg. Das ging los, als Spielmacher Lukas Helf nach 15 Minuten verletzt ausschied, weil eine alte Daumenverletzung wieder aufgebrochen war.

Levent Boos trifft viermal Aluminium

Oder auch, weil alleine Levent Boos vier Aluminiumtreffer verzeichnete, und die HB-Torhüter dreimal durch abgefälschte Bälle von der eigenen Defensive überwunden wurden. Doch nicht nur das Spielglück war nicht aufseiten der Gastgeber, die auch mit der ihrer Meinung nach eher uneinheitlichen Auslegung der Unparteiischen vor allem in Sachen Siebenmeter haderten.

Gegen die starke HSG waren alleine schon diese Faktoren zu gravierend, um den Gästen beizukommen. Da aber auch noch eine Reihe eigener Unzulänglichkeiten hinzukam, zeichnete sich nach 25 Minuten allmählich ab, dass Mülheim-Urmitz als Verlierer vom Feld gehen würde. Dann nämlich fielen die Gastgeber von 13:13 auf 13:16 zurück und liefen einem allmählich sogar noch wachsenden Rückstand hinterher.

Von außen vergibt HB zu viele Chancen

Insbesondere von den Außenpositionen vergaben die HB-Werfer viel zu viele Chancen, versiebten via Fehlpass vier Gegenstoßchancen und fanden auf den Wittlicher Angriff kaum Zugriff. Da half es am Ende auch nichts mehr, dass Mülheim-Urmitz unverdrossen kämpfte. „Bis zur Pause konnten wir es offen gestalten, bekamen aber den Gästerückraum viel zu selten unter Kontrolle. Trotz großen Kampfes fehlten uns danach die Körner, um Wittlich doch noch ernsthaft in Gefahr zu bringen. Am Ende haben wir gegen den besten Angriff der Liga verdient verloren und gratulieren Wittlich zum Vizetitel“, sagte HB-Trainer Hansi Schmidt.