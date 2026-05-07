Handball-Oberliga Heim-Ausstand wird zum Abend der vielen Abschiede René Weiss 07.05.2026, 08:57 Uhr

i Ein vorerst letztes Mal wird Dominik Jung (rechts) bei den Oberliga-Handballern des TuS Holzheim am Spielfeldrand mitfiebern. Den Garbenheimer zieht's zur SG Bruchköbel. Andreas Hergenhahn

Mit einem Heimsieg gegen die TSG Oberursel wollen die Handballer des TuS Holzheim ihrem Publikum nicht nur einen kurzweiligen Abend bereiten, sondern einige „Abgänger“ in würdigem Rahmen gebührend verabschieden und Rang zwei vorzeitig festzurren.

Schon während dieser Woche war sich Dominik Jung absolut darüber im Klaren, dass es am Samstagabend in der Halle des Diezer Sportzentrums recht emotional zugehen wird. Für den Trainer des Handball-Oberligisten TuS Holzheim steht mit der Partie gegen die TSG Oberursel (19.







Artikel teilen

Artikel teilen