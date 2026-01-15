Koblenzerinnen in Budenheim HCK will nicht gleiche Fehler machen wie beim 21:33 Harry Traubenkraut 15.01.2026, 12:18 Uhr

i Symbolbild dpa

Das neue Jahr beginnt für die Regionalliga-Handballerinnen des HC Koblenz mit einer schwierigen Auswärtsaufgabe – beim Meister der vergangenen Saison in Budenheim.

Frisch gestärkt ans Werk, so lautet das Motto der Regionalligahandballerinnen des HC Koblenz vor dem Gastspiel bei den Sportfreunden Budenheim am Samstag ab 20 Uhr. Dort tritt der Drittletzte zwar als klarer Außenseiter an, aber Trainer Evgenij Edel samt Team fahren mit einem kleinen Mutmacher im Gepäck zum Auswärtsspiel.







