HCK setzt gegen den Spitzenreiter auf den Heimvorteil

In der Handball-Oberliga empfängt der HC Koblenz den Tabellenführer aus Wittlich und hofft auf eine Überraschung. Derweil wollen sich die Reserveteams aus Mülheim-Urmitz und Vallendar für ihre Hinspielniederlagen revanchieren.

Es geht um Wiedergutmachung bei den Handball-Oberligisten HB Mülheim-Urmitz II, HV Vallendar II und HC Koblenz. Und für die Koblenzer geht es zudem im Titelkampf um Punkte.

HCK-Trainer Julian Vogt und sein Team sind nach eigenem Bekunden „heiß“ auf das Rückspiel.