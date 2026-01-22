Koblenz erwartet Wittlich
HCK setzt gegen den Spitzenreiter auf den Heimvorteil
Es läuft bislang für Trainer Hansi Schmidt (Mitte) und HB Mülheim-Urmitz II. Im Heimspiel gegen den TV Bad Ems soll der dritte Sieg im dritten Spiel des Jahres her.
Wolfgang Heil

In der Handball-Oberliga empfängt der HC Koblenz den Tabellenführer aus Wittlich und hofft auf eine Überraschung. Derweil wollen sich die Reserveteams aus Mülheim-Urmitz und Vallendar für ihre Hinspielniederlagen revanchieren.

Es geht um Wiedergutmachung bei den Handball-Oberligisten HB Mülheim-Urmitz II, HV Vallendar II und HC Koblenz. Und für die Koblenzer geht es zudem im Titelkampf um Punkte.HC Koblenz – HSG Wittlich (Sa., 19.30 Uhr, Beatushalle) HCK-Trainer Julian Vogt und sein Team sind nach eigenem Bekunden „heiß“ auf das Rückspiel.

