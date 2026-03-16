Spannung in der Handball-Oberliga: Koblenz sichert sich durch einen Sieg im Derby gegen Vallendar II die Vizemeisterschaft, während Mülheim-Urmitz mit einem 40:28-Kantersieg beeindruckt.

In der Handball-Oberliga hat der HC Koblenz seinen Hinspiel-Derbysieg gegen den HV Vallendar II wiederholt. Derweil feierte HB Mülheim-Urmitz II gegen den TV Bitburg den höchsten Saisonsieg.

Koblenz konnte im temporeichen Derby den Sack erst in den letzten zehn Minuten zumachen, als es von 21:20 (51.