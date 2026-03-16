Koblenz besiegt Vallendar II
HCK gewinnt Derby und sichert sich zweiten Platz
Der Koblenzer Tom Ramb (am Ball) hat sich gegen die Abwehr des HV Vallendar II durchgespielt. Durch den 29:24-Erfolg im Derby ha
Der Koblenzer Tom Ramb (am Ball) hat sich gegen die Abwehr des HV Vallendar II durchgespielt. Durch den 29:24-Erfolg im Derby hat sich der HCK den zweiten Platz in der Oberliga Rheinland gesichert.
Jörg Niebergall

Spannung in der Handball-Oberliga: Koblenz sichert sich durch einen Sieg im Derby gegen Vallendar II die Vizemeisterschaft, während Mülheim-Urmitz mit einem 40:28-Kantersieg beeindruckt.

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In der Handball-Oberliga hat der HC Koblenz seinen Hinspiel-Derbysieg gegen den HV Vallendar II wiederholt. Derweil feierte HB Mülheim-Urmitz II gegen den TV Bitburg den höchsten Saisonsieg.HC Koblenz – HV Vallendar II 29:24 (14:11) Koblenz konnte im temporeichen Derby den Sack erst in den letzten zehn Minuten zumachen, als es von 21:20 (51.

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