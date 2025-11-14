Koblenz gegen Marpingen HCK-Frauen wollen gegen Tabellenführer dazulernen Harry Traubenkraut 14.11.2025, 10:48 Uhr

i Symbolbild dpa

Die Koblenzer Handballerinnen rechnen sich für ihr Heimspiel am Sonntag nicht allzu viel aus. Denn Tabellenführer HSG Marpingen-Alsweiler gastiert in der Beatushalle.

In der Handball-Regionalliga Südwest heißt es für den Aufsteiger HC Koblenz im Heimspiel gegen die HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler (Sonntag, 17 Uhr), noch einmal auf die Zähne zu beißen, denn das Frauenteam von Trainer Evgenij Edel erwartet mit dem weiterhin verlustpunktfreien Tabellenführer (16:0) den Titelfavoriten Nummer eins, der unbedingt in die 3.







Artikel teilen

Artikel teilen