Koblenz verliert mit 20:22 HCK-Frauen müssen Mundenheim am Ende ziehen lassen Harry Traubenkraut 30.11.2025, 19:28 Uhr

i Hannah Esch (Foto) und der HC Koblenz mussten sich in Mundenheim knapp geschlagen geben. Jörg Niebergall

Die Regionalligahandballerinnen des HC Koblenz haben knapp in Mundenheim verloren. Trotz starker Abwehrleistung und Führung zur Halbzeit reichte es nicht für den HCK.

Die Regionalligahandballerinnen des HC Koblenz haben bei den VTV Mundenheim eine unglückliche 20:22 (13:12)-Niederlage kassiert. Dadurch verpasste der HCK (6:16 Punkte) als Achter den Anschluss an die Tabellenmitte, während die Vereinigten Turnvereine sich dort als Siebter mit nun mit 9:13 Punkten festgesetzt haben.







