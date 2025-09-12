Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt in der Regionalliga mit einem Heimsieg müssen die Koblenzer Handballerinnen nun ins Saarland fahren.

Nach ihrem erfolgreichen Saisonauftakt gegen die Südpfalz-Tigerinnen reisen die Koblenzer Regionalligahandballerinnen nun zum Mitaufsteiger HSV Merzig/Hilbringen, bei dem sie am Samstag ab 19.30 Uhr in der Thielsparkhalle antreten.

Nicht nur weil auch der HSV gleich am ersten Spieltag in Mundenheim klar mit 28:20 gewann, hatDer Koblenzer Trainer Evgenij Edel hat vor den Saarländerinnen großen Resepekt. Zum einen gewann Merzig zum Auftakt in Mundenheim mit 28:20, zudem erinnert sich Edel nur ungern an den Gegner. Denn in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga kreuzten sich die Wege der beiden Klubs, und der HSV gewann damals mit 29:21.

Evgenij Edel, Trainer des HC Koblenz

„Seinerzeit sind wir auf einen starken Gegner getroffen, konnten uns so aber auch bereits ein Bild von der Mannschaft machen. Uns erwartet eine Mannschaft, die über einen wurfgewaltigen Rückraum verfügt. Gegen diese Qualität gilt es für unsere Defensive, gute Lösungen zu finden. Wir dürfen die Top-Rückraumwerferinnen des Gegners nicht ins Spiel kommen lassen“, sagt Edel.

Zu den Topspielerinnen des HSV gesellte sich zudem vor Saisonbeginn eine erfahrene Spielerin: Tina Welter (32 Jahre) ist nicht nur Rekordnationalspielerin, sondern auch Rekordtorschützen Luxemburgs, verfügt aber auch über langjährige Erst- und Zweitligaerfahrung in Deutschland beim TV Nellingen, Frisch Auf Göppingen und MJC Trier. Edel: „Auch sie müssen wir in den Griff bekommen. Das wird uns einiges abverlangen.“ Was Edel aber nicht davon abhält, auch auswärts erfolgreich zulangen zu wollen, denn „wir wollen unser System spielen und uns nicht verstecken“.