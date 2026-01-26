In der Handball-Regionalliga landet der HC Koblenz einen klaren 34:27-Sieg gegen Sobernheim. Herausragend dabei: Sophia Lepiors mit 14 Treffern, darunter alle Siebenmeter. Ein wichtiger Befreiungsschlag im Kampf gegen den Abstieg.
In der Handball-Regionalliga haben die Frauen des HC Koblenz einen kleinen Befreiungsschlag gelandet und den Tabellenletzten HSV Sobernheim nach anfänglichen Schwierigkeiten zu Hause mit 34:27 (20:15) klar geschlagen. Damit hat sich der HCK bei nun 8:22 Punkten etwas Luft auf die Abstiegsplätze verschafft.