Koblenz gewinnt 34:27 HCK-Frauen landen einen Befreiungsschlag Harry Traubenkraut 26.01.2026, 11:11 Uhr

i Sophia Lepiors (am Ball) sorgte gegen Sobernheim nicht nur für fünf Tore aus dem Spiel heraus, die Koblenzerin verwandelte auch alle neun Siebenmeter und war einer der Garanten für den 34:27-Erfolg des HCK. Wolfgang Heil

In der Handball-Regionalliga landet der HC Koblenz einen klaren 34:27-Sieg gegen Sobernheim. Herausragend dabei: Sophia Lepiors mit 14 Treffern, darunter alle Siebenmeter. Ein wichtiger Befreiungsschlag im Kampf gegen den Abstieg.

In der Handball-Regionalliga haben die Frauen des HC Koblenz einen kleinen Befreiungsschlag gelandet und den Tabellenletzten HSV Sobernheim nach anfänglichen Schwierigkeiten zu Hause mit 34:27 (20:15) klar geschlagen. Damit hat sich der HCK bei nun 8:22 Punkten etwas Luft auf die Abstiegsplätze verschafft.







