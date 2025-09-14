Es läuft gut für die Handballerinnen des HC Koblenz nach ihrem Aufstieg. Nach dem Sieg im ersten Saisonspiel zu Hause gewann der HCK nun auch in Merzig.

Die Handballerinnen des HC Koblenz haben auch das zweite Spiel nach ihrer Rückkehr in die Regionalliga bei der HSG Merzig/Hilbringen gewonnen. Beim 27:26 (15:9)-Auswärtserfolg zeigten sie vor allem in der ersten Hälfte eine starke Leistung.

So legten sie den Grundstein dafür, dass sie drei Minuten vor Spielende beim 27:23 alles im Griff zu haben schienen, ehe es die Mannschaft von Trainer Evgenij Edel doch noch unfreiwillig spannend machte. Den eigenen Matchplan sah er aber später voll aufgegangen.

Nach vierminütiger Abtastphase (1:1) „haben wir die Handbremse gelöst und uns abgesetzt“. Vor allem als der HCK von 4:1 auf 10:2 davonzog erfüllten die HCK-Frauen, was ihr Trainerteam zuvor gefordert hatte. „Oberste Priorität war es, dem Gegner unser Spiel aufzudrücken. Die Mannschaft hat das nun sehr gut umgesetzt“, berichtete Edel. Merzig nahm innerhalb von sieben Minuten zweimal eine Auszeit, was jedoch am guten Lauf der HCK-Frauen nichts änderte.

„In den letzten zehn Minuten zeigte die Mannschaft wieder, welche mentale Stärke das Team in den letzten Jahren aufgebaut hat.2

Evgenij Edel, Trainer des HC Koblenz

Warum es dann aber nochmals etwas eng wurde, erläuterte Edel: „Wir haben dann viel gewechselt und auch Dinge ausprobiert. Spielerinnen, die ihre erste Saison in der Regionalliga spielen, haben das Vertrauen bekommen und konnten wichtige Spielzeit sammeln.“ So ging der Zugriff im Angriff zwar etwas verloren, zumal sich die Saarländerinnen nie aufgaben. Nicht zuletzt lobte Edel aber: „In den letzten zehn Minuten zeigte die Mannschaft wieder, welche mentale Stärke das Team in den letzten Jahren aufgebaut hat. So haben wir auch die letzte kritische Phase gut überstanden.“

HC Koblenz: Hayer, Heinz; Esch (9/4), Lepiors (5), J. Ring (5), Kling (3), Weigand (2), Bierenfeld (1), Brandt-Löcher (1), Fetz (1), Hammes, Hommen, Kleeschulte, Sulzbacher.