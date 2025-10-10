HCK gastiert in Mainz HC Koblenz will sich auswärts nicht überrollen lassen Harry Traubenkraut 10.10.2025, 12:00 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/P.Dziurman

Für die Regionalliga-Handballerinnen der HC Koblenz steht am Wochenende das zweite Auswärtsspiel in Folge an – dieses Mal geht es zur TSG Mainz-Bretzenheim II, das daheim noch ungeschlagen ist. Schafft der HCK die Überraschung.

Eine Woche nach dem verlorenen Derby gegen die HSG Hunsrück steht in der Frauen-Handball-Regionalliga für den HC Koblenz mit dem Auswärtsspiel bei der Drittligareserve der TSG 1846 Mainz-Bretzenheim am Samstag (16.30 Uhr, IGS-Halle) eine Aufgabe auf dem Programm, die HCK-Trainer Evgenij Edel als noch schwieriger bewertet, als die im Derby.







