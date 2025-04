Mit großer Moral hat HB Mülheim-Urmitz II ihrer Personalnot in Welling erfolgreich getrotzt und am letzten Spieltag in der Handball-Oberliga einen knappen Sieg eingefahren. Der HC Koblenz hatte in Weibern keine Mühe, die TS Bendorf hingegen verlor zu Hause klar.

TV Welling – HB Mülheim-Urmitz II 25:26 (15:14)

In einer kampfbetonten und spannenden Partie landeten die HB-Junioren einen zwar glücklichen, aber gewiss nicht unverdienten Sieg. Den verdiente sich das Gästeteam von Trainer Hansi Schmidt dadurch, dass die Gäste ihren Personalproblemen trotzen und mit ihrem Neunerkader gegen eine vollzählige Wellinger Mannschaft aufopferungsvoll gegenhielten.

In Welling zeigte sich dabei auch das große Reservoir des Vereins aus Mülheim-Urmitz. Denn in Tim Heckmann und Lasse Kohl standen zwei A-Jugendliche im Kader, die ihre Sache ordentlich machten. Dabei kam Welling zunächst besser ins Spiel, legte ein 3:0 (5.) und 4:2 vor. Doch die Gäste hielten dagegen und drehten mit drei Toren nach Gang den Spielstand beim 4:5. Das Welling von 6:7 wieder auf 11:7 davonzog, verdankte der TVW vor allem den Paraden von Sebastian Monschauer – oft folgte einer Glanztat von Torhüter Monschauer ein Gegenstoßtor.

Die Führung gab der TVW bis zur Pause zwar nicht mehr ab, aber Mülheim bewies Biss und verkürzte noch auf 14:15. Nach Wiederbeginn dann die kalte Dusche aus Sicht der Maifelder, denn nun zog Luca Hofstetter im Mülheimer Tor den TVW-Werfern mit Paraden den Zahn – die Gäste führten kurz darauf mit 20:17.

Welling stemmte sich gegen die Niederlage, rannte sich aber zu häufig in der Gästeabwehr fest. Mülheims T rainer Schmidt zog ein zufriedenenes Fazit: „Mit nur sieben Feldspielern haben wir das mit einer überragenden Teamleistung hervorragend gelöst. Besonders stolz sind wir darüber, wie sich die jungen Spieler weiterentwickelt haben, auch was die mentale Stärke bei engen Spielen betrifft. Wir haben uns nicht nur sportlich weiterentwickelt, sondern sind als Team noch weiter zusammengewachsen.“

HB Mülheim-Urmitz II: Haas, Hofstetter – Wendling (8/6), Boos (6), Kohl (4), Oster (3), Schmitz (3), Heckmann (2), Kohlhaas.

TS Bendorf – TV Bad Ems 27:34 (17:20)

Für Bendorfs Trainer Dustin Keip war die Partie „ein Spiegelbild der gesamten Saison“. Das äußerte sich laut ihm darin, „dass wir eigentlich gut im Spiel waren, dann aber irgendwann doch noch komplett den Faden verloren“. Bendorf kam tatsächlich besser aus den Startlöchern und führte sogar 7:4. „Dann verwerfen wir vorne und können die Gegenstöße der Bad Emser nicht mehr verhindern“, musste Keip mit ansehen, wie die Gäste nun fünfmal hintereinander trafen. Bendorf blieb weiter dran, auch wenn der TVBE bis zur Pause auf 20:17 erhöhte. 20 Gegentore waren allerdings dabei wieder zu viel, auch das zog sich wie ein roter Faden durch die Saison der Falken. Ein weiteres Manko sprach Keip dann auch offen an. „Wenn es dann nicht mehr läuft, hadern wir nicht nur mit uns selbst, sondern auch mit den Entscheidungen der Schiedsrichter. Dadurch haben wir uns Zeitstrafen eingehandelt und damit zusätzlich geschwächt.“ Das nutzen die Gäste aus, indem sie sich von 20:18 auf 25:18 absetzten und am Ende zu einem ungefährdeten Sieg kamen. Keip richtete den Blick nach vorne: „Wir werden uns neu aufstellen und dann kommende Saison neu angreifen.“

TS Bendorf: Hemmerle, Knoll, Miscker – Ley (6), Hopfner (6/3), Kaltenbach (4/1) Kraemer (3), Münzer (3), Daun (2), Barreteau (1), Breitkopf (1), Hoffend (1), Honekamp.

TuS Weibern – HC Koblenz 23:38 (14:17)

Während die Partie in Weibern für die Gäste wie gemalt verlief, hatten sich TuS-Trainer Tobias Arenz und die Gastgeber ihr letztes Saisonspiel sicher ganz anders vorgestellt. Dabei war die Partie in vielen Dingen auch ein Spiegelbild der vergangenen Wochen, was die jeweiligen Leistungen beider Teams betrifft. „Wie schon so oft diese Saison haben wir es zunächst gut gemacht und deshalb auch mitgehalten. Dann aber schleichen sich stets die leichten Fehler und überhasteten Abschlüsse ein, und wir geraten unnötig hoch in Rückstand“, erzählte Arenz.

Weibern führte 9:8 (13.), hielt bis zum 10:11 (20.) Anschluss, doch dann zog der HCK auf 14:10 davon und nahm eine Drei-Tore-Führung mit in die Pause. Das beste Rückrundenteam ließ alle Weiberner Hoffnungen, die Begegnung noch zu drehen, dann mit einer fulminanten Anfangsphase der zweiten Hälfte zerplatzen, denn die Mannschaft von Julian Vogt zog binnen drei Minuten auf 21:14 davon. Weibern gab sich noch nicht geschlagen, kam dann sogar nochmals von 17:24 auf 20:24 (42.) heran.

„Aber der HCK hat dann seine Klasse bewiesen und sofort mit drei Toren geantwortet. Das hat uns endgültig die Moral geraubt. In der Hinsicht ist Koblenz halt ein Topteam“, sagte Arenz anerkennend über den Gegner, ärgerte sich aber über sein Team: „Die Höhe der Niederlage ärgert mich kolossal.“ Derweil hatte Vogt für sein Team nur Lob übrig: „Es ist schon beeindruckend, was die Jungs in der Rückrunde geleistet haben. Ich verneige mich vor dieser Leistung und zolle ihnen großen Respekt dafür.“

HC Koblenz: Klein – Juenemann (10), Freimuth (6), Meurisch (6), Heyer (4), Wichmann (4), Müller (3), Wagner (3), Kröber (2), Tykfer.