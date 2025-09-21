Zweiter Heimerfolg für HCK HC Koblenz jubelt über knappen Sieg gegen Budenheim 21.09.2025, 17:31 Uhr

i Paul List (am Ball) war mit 15 Treffern der überragende Spieler beim 41:37-Sieg des HC Koblenz über die Sportfreunde Budenheim in der B-Jugend-Bundesliga. Wolfgang Heil

Nach dem Heimsieg zu Hause gegen Merzig-Hilbringen und der Auswärtsniederlage in Großwallstadt gab’s für die B-Jugend des HC Koblenz nun wieder einen Erfolg vor heimischer Kulisse.

Die B-Jugendhandballer des HC Koblenz erweisen sich in der Vorrundengruppe sechs der acht Gruppen der B-Jugend-Bundesliga als eine Macht. Nach dem 43:40-Sieg im ersten Heimspiel gegen die HSV Merzig-Hilbringen legte der Koblenzer Nachwuchs nun zu Hause in der Beatushalle gegen die Sportfreunde Budenheim nach und gewann dank einer Steigerung in der zweiten Hälfte mit 41:37 (18:18).







