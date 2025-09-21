Zweiter Heimerfolg für HCK: HC Koblenz jubelt über knappen Sieg gegen Budenheim
Nach dem Heimsieg zu Hause gegen Merzig-Hilbringen und der Auswärtsniederlage in Großwallstadt gab’s für die B-Jugend des HC Koblenz nun wieder einen Erfolg vor heimischer Kulisse.
Die B-Jugendhandballer des HC Koblenz erweisen sich in der Vorrundengruppe sechs der acht Gruppen der B-Jugend-Bundesliga als eine Macht. Nach dem 43:40-Sieg im ersten Heimspiel gegen die HSV Merzig-Hilbringen legte der Koblenzer Nachwuchs nun zu Hause in der Beatushalle gegen die Sportfreunde Budenheim nach und gewann dank einer Steigerung in der zweiten Hälfte mit 41:37 (18:18).