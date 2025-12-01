HC Koblenz hat im Verfolgerduell keine Chance

Handball-Oberliga: Der HC Koblenz verliert mit 27:35 überraschend hoch bei der HSG Hunsrück, während der HV Vallendar II mit einem 37:32-Sieg glänzt.

Der HC Koblenz hat in der Handball-Oberliga eine empfindliche Niederlage im Hunsrück kassiert. Der HV Vallendar II hingegen feierte einen wichtigen Sieg gegen Daun.

Trainer Julian Vogt klang geschockt, als er nach der Partie meinte: „In dieser Höhe auf diese Art und Weise zu verlieren, ist schon bitter.