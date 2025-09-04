Mit viel Vorfreude gehen die B-Jugendhandballer des HC Koblenz in ihre zweite Bundesligasaison. Los geht es am Freitag mit einem Heimspiel in der Beatushalle.

Es ist etwas Besonderes, was der HC Koblenz mit seiner Handball-B-Jugend zu bieten hat. In kaum einer anderen Halle deutschlandweit herrscht bei den Heimspielen in der Bundesliga eine derart gute Kulisse und Stimmung wie in Moselweiß. Mit dieser Unterstützung von den Rängen qualifizierte sich die Mannschaft von Trainer Darco Maric in der Vorsaison für die Meisterrunde und schaffte somit die direkte Qualifikation für die Bundesliga-Spielzeit 2025/26, die für den Zusammenschluss aus Moselweiß und Güls am Freitagabend, 20 Uhr, mit einem Heimspiel in der Beatushalle gegen den HSV Merzig-Hilbringen beginnt.

„In der Breite sind wir nicht so gut aufgestellt wie in der vergangenen Saison. Man muss aber auch sehen, dass wir als kleiner Verein nicht die Möglichkeiten haben wie viele andere in der Bundesliga.“

Darko Maric, Trainer der B-Jugend des HC Koblenz

„Es wird keine einfache Saison“, ist sich Trainer Maric sicher. Abgänge wie die von Leo Gagalick, Jasper Wagner, Hugo Ott und allen voran Trainersohn Adrian Maric, die in der B-Jugend nicht mehr spielberechtigt sind, schmerzen. „In der Breite sind wir nicht so gut aufgestellt wie in der vergangenen Saison. Man muss aber auch sehen, dass wir als kleiner Verein nicht die Möglichkeiten haben wie viele andere in der Bundesliga“, erklärt der Coach, der die externen Neuzugänge – mit Jonas Muthers und Lennert Mertens kamen unter anderem zwei Talente aus dem Nachwuchs des VfL Gummersbach – so schnell wie möglich zu einer funktionierenden Einheit formen will. „Ich hoffe, dass wir uns bis Dezember eingespielt haben.“

Eine hohe Testspielniederlage bei der Generalprobe gegen die Bonner JSG zeigte den Nachholbedarf auf, allerdings sind die Koblenzer trotzdem optimistisch in ihrer weniger starken Staffel 5, um die Plätze zwei oder drei mitspielen zu können. Neben dem saarländischen Auftaktgegner HSV Merzig-Hilbringen zählen der TV Großwallstadt, die DJK Sportfreunde Budenheim, der TSV Pfungstadt und die HSG Rodgau Nieder-Roden zu den weiteren Gegnern. „Gegen Merzig rechne ich mir etwas aus“, erklärt Maric seine Erwartungshaltung für das Spiel gegen den Bundesliga-Debütanten. Bei einem Vorbereitungsturnier in Frankfurt trennten sich beide Teams kürzlich mit einem Remis.