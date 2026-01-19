HC Koblenz fehlt vor Spitzenspiel noch der Rhythmus

Die zweite Mannschaft des HV Vallendar hat das Jahr in der Oberliga mit einer Niederlage in Daun begonnen. Besser läuft es für die Reserve von HB Mülheim-Urmitz, die schon den zweiten Sieg in 2026 feierte.

Während HB Mülheim-Urmitz II und HC Koblenz in der Handball-Oberliga Erfolge gefeiert haben, ist der HV Vallendar II in Daun leer ausgegangen.

Mülheim-Urmitz hat sich nach einer insgesamt sehr souveränen Leistung für das 24:30 im Hinspiel schadlos gehalten und einen ungefährdeten Erfolg eingefahren.