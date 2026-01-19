Siege für HB II und HCK
HC Koblenz fehlt vor Spitzenspiel noch der Rhythmus
Es läuft gut für David Wendling (am Ball) und HB Mülheim-Urmitz II: Das 29:22 gegen den TV Welling war schon der zweite Sieg in diesem Jahr.
Wolfgang Heil

Die zweite Mannschaft des HV Vallendar hat das Jahr in der Oberliga mit einer Niederlage in Daun begonnen. Besser läuft es für die Reserve von HB Mülheim-Urmitz, die schon den zweiten Sieg in 2026 feierte.

Lesezeit 2 Minuten
Während HB Mülheim-Urmitz II und HC Koblenz in der Handball-Oberliga Erfolge gefeiert haben, ist der HV Vallendar II in Daun leer ausgegangen. HB Mülheim-Urmitz II – TV Welling 29:22 (15:13)Mülheim-Urmitz hat sich nach einer insgesamt sehr souveränen Leistung für das 24:30 im Hinspiel schadlos gehalten und einen ungefährdeten Erfolg eingefahren.

Ressort und Schlagwörter

Sport