Die zweite Mannschaft des HV Vallendar hat das Jahr in der Oberliga mit einer Niederlage in Daun begonnen. Besser läuft es für die Reserve von HB Mülheim-Urmitz, die schon den zweiten Sieg in 2026 feierte.
Während HB Mülheim-Urmitz II und HC Koblenz in der Handball-Oberliga Erfolge gefeiert haben, ist der HV Vallendar II in Daun leer ausgegangen. HB Mülheim-Urmitz II – TV Welling 29:22 (15:13)Mülheim-Urmitz hat sich nach einer insgesamt sehr souveränen Leistung für das 24:30 im Hinspiel schadlos gehalten und einen ungefährdeten Erfolg eingefahren.