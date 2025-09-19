HB II und HVV II auswärts HC Koblenz fährt zum Gipfeltreffen nach Wittlich Harry Traubenkraut 19.09.2025, 10:53 Uhr

i Gute Lösungen muss Trainer Julian Vogt (Mitte) am Samstagabend finden, damit sein HC Koblenz bei der HSG Wittlich bestehen kann. Jörg Niebergall

Keine leichten Auswärtsspiele stehen den Oberliga-Handballern aus Vallendar, Mülheim-Urmitz und Koblenz bevor – vor allem dem HCK steht in Wittlich eine knifflige Aufgabe bevor.

Am dritten Spieltag der Handball-Oberliga greifen HV Vallendar II, HC Koblenz und HB Mülheim-Urmitz II ins Spielgeschehen ein – und dies jeweils auswärts. TV Bitburg – HV Vallendar II (Sa., 17 Uhr)„Ich habe von Lucas Litzmann, der in den letzten Jahren mit Bendorf gegen Bitburg gespielt hat und mit dem ich sehr gut befreundet bin, Infos über Bitburg erhalten“, verrät HVV-Trainer Moritz Gutfrucht, der als Liganeuling weiter ...







