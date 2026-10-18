In der B-Juniorinnen-Bundesliga hat der HC Erlangen seine Stärke mit einem 33:28-Sieg gegen die HSG Kastellaun/Simmern unter Beweis gestellt. Aber auch der Neuling aus dem Hunsrück durfte mit dem Auftritt beim Top-Favoriten zufrieden sein.
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Der HC Erlangen, Top-Favorit in der Vorrundenstaffel 5 in der B-Mädchen-Bundesliga und amtierende Deutsche Vizemeister, hat sich am vierten Spieltag gegen die Nachwuchshandballerinnen der HSG Kastellaun/Simmern mit 33:28 (18:11) erwartungsgemäß durchgesetzt.