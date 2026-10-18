B-Juniorinnen-Bundesliga HC Erlangen ist fünf Tore besser als die HSG-Mädels Michael Bongard 18.10.2026, 11:17 Uhr

i Abschlussfoto nach zwei Tagen in Erlangen: Die HSG Kastellaun/Simmern verkaufte sich in der B-Juniorinnen-Bundesliga gut bei der 28:33-Niederlage beim Deutschen Vizemeister HC Erlangen. Marie Fuhr

In der B-Juniorinnen-Bundesliga hat der HC Erlangen seine Stärke mit einem 33:28-Sieg gegen die HSG Kastellaun/Simmern unter Beweis gestellt. Aber auch der Neuling aus dem Hunsrück durfte mit dem Auftritt beim Top-Favoriten zufrieden sein.

Der HC Erlangen, Top-Favorit in der Vorrundenstaffel 5 in der B-Mädchen-Bundesliga und amtierende Deutsche Vizemeister, hat sich am vierten Spieltag gegen die Nachwuchshandballerinnen der HSG Kastellaun/Simmern mit 33:28 (18:11) erwartungsgemäß durchgesetzt.







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