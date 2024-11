Handball: HBMU II dank guter Abwehr ohne Mühe HBMU II ohne Mühe: Hellwach zum 28:20 gegen Kastellaun/Simmern II 14.10.2024, 13:19 Uhr

Mülheim-Kärlich. In der Männer-Handball-Oberliga hat die HB Mülheim-Urmitz II gegen die HSG Kastellaun-Simmern II einen deutlichen 28:20 (15:7)-Heimsieg eingefahren.

Am ungewohnten Spielort zur ungewohnt frühen Zeit um 11.30 Uhr machten die üblicherweise in Urmitz spielenden Rheinstädter mit dem Vorletzten kurzen Prozess und entschieden das Spiel bereits vor dem Weißwurstfrühstück der Zuschauer um 12 Uhr. Anders als in den ersten beiden Heimspielen startete das Team von Trainer Hansi Schmidt nämlich hellwach in die Begegnung.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen